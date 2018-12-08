‘Hedefim Sensin', Gökçeadalıların seyrine sunuldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çekimleri yapılan ‘Hedefin Sensin' filmi, Gökçeada Kaymakamlığı ve Gestaş'ın katkılarıyla adalıların seyrine ücretsiz olarak sunuldu.

Gökçeada'da çekimleri yapılan, başrollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın bulunduğu, 30 Kasım'da vizyona giren, 'Hedefim Sensin' filmini, adalılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda ücretsiz olarak izledi.

Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin ve Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu'da, vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Ayrıca Gestaş tarafından, vatandaşlara mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Ayrıca bu akşam saat 19.00 ve 21.00 seansları da olan 'Hedefim Sensin' filmini bugün yaklaşık bin 200 kişi izleyecek.

Filim yarın da saat 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seanslarıyla ücretsiz olarak izlenebilecek.