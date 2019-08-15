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Helikopter belirledi...Sahil güvenlik baskın yaptı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde helikopterin havadan tespit ettiği bot içerisinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde helikopterin havadan tespit ettiği bot içerisinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'de Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurdu. 37 Afganistanlı, 13 Suriyeli ve 3 İran uyruklu toplam 53 kişi yakalandı. 53 kişiden 23'ünün erkek, 11'inin kadın ve 19'unun çocuk olduğu tespit edildi.


Mülteciler sınır dışı edilmek üzere toplanma merkezine götürüldü.

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