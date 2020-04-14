Hurda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Hamit Çelik'in kullandığı hurda yüklü 35 AU 4713 plakalı kamyon, Nusratlı rampalarda şarampole devrildi. Kazada sürücü Çelik yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola devrilen hurda parçaları ise Ayvacık ve Küçükkuyu belediyeleri itfaiye ekiplerince temizlendi. Kazada yaralanan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.