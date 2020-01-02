İçinde ambulans olan feribot fırtına sebebiyle geri döndü

Çanakkale Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden ve içinde ambulansın olduğu feribot, yarım saatlik yolculuk sonrası poyraz sebebiyle Gökçeada'ya geri döndü.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreyi bulan poyraz hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ile Kabatepe arasındaki tarifeli feribot seferleri iptal edilirken, tarife dışı olarak saat 09.00'da 'Gelibolu' isimli feribotla Gökçeada'dan Kabatepe'ye ek sefer gerçekleştirileceği açıklandı. Çanakkale'deki hastaneye sevki yapılan Selçuk Akar'ın taşındığı ambulans için sefer saat 09.30'da yapıldı. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun da bulunduğu feribotun kaptanı, yarım saat süren yolculuk sonrası poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek Gökçeada'ya geri döndü. Feribot boşaltılırken, gün içinde başka sefer yapılmayacağı açıklandı. Ambulans ile Çanakkale'ye götürülemeyen Selçuk Akar ise, Sahil Güvenlik'e ait bot ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye götürüldü. Akar, buradan da ambulansa alınıp Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.