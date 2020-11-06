İhlas Mağazası 85'inci şubesi Çanakkale'de açıldı

İhlas Mağazası'nın 85'inci şubesi Çanakkale'de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çanakkale İhlas Mağazası, İnönü Caddesi'nde bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Çanakkale İhlas Pazarlama İl Temsilcisi Mehmet Uz ve konuklar katıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen açılış töreninde konuklara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Mağaza önünde kurdele kesim töreninin ardından bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Çanakkale'de 85'inci mağazamızı açıyoruz. Bundan önceki konuşmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi; mağazacılık ipine, kanımız değecek kadar asıldık. Bundan sonraki hedefimiz sene sonunda 100'ü, 2021 yılı sonunda da 150 mağazayı yakalamak ve İhlas bayrağını Türkiye'nin her noktasında da en iyi şekilde temsil etmek olacak. Gelişmelerden çok memnunuz. Çanakkale mağazamızda bizim göstermek istediğimiz çok güzel bir örnek. İnşallah İhlas Pazarlama'nın çıkışını, mağazalardaki büyümemizle devam ettireceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte inanıyoruz, bunu yapacak gücümüz de var. İnşallah Allah'ın da yardımıyla, biz Türkiye'de İhlas'ı en güzel temsil eden grup firmalarından biri olmaya devam edeceğiz. İnşallah ürünleri buradan alan halkımız da huzurla alışverişini yapar ve güvenle öder. Bizim mottomuza uygun bir şekilde de İhlas Mağazaları onların her zaman iki adım ötesinde güveneceği noktalar olmaya devam eder” dedi.

Açılış töreni, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.