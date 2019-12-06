III. Uluslararası Farkındalık Kongresi ÇOMÜ'de gerçekleştirildi

Uluslararası Farkındalık Kongresi açılışı (ICA2019), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde çok sayıda protokol mensubunun iştirakiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Alaattin Canbay ve beraberindeki müzisyenler tarafından mini bir müzik dinletisi sunuldu. Kongre açılış konuşmasını Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. Özlem Yayıntaş yaparak, “Sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri ve güzel sanatlar gibi birçok alana açık olan ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilen konferansın gayesi akademik bir platform oluşturmaktır” dedi.

Rating Akademi Akademik Danışmanı Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Berksoy açılışta yaptığı konuşmada ÇOMÜ Teknopark bünyesinde Ar-Ge hizmeti veren Rating Akademi ile ilgili bilgiler aktardı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rating Akademi'nin asıl maksadı, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları için her türlü değerlendirme ve derecelendirme faaliyeti yaparak kurumların ve toplumun hizmetine sunmak, bu amaca uygun projeler üretmek, yayınlar yapmak, eğitim vermek ulusal ve uluslararası nitelikte seminer ve kongre organizasyonları gerçekleştirmektir. Rating Akademi'nin organizasyonuyla sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Açılışta konuşan Rating Akademi Müdürü ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin, 'farkındalık' kavramı ve farkındalığın artmasıyla alakalı bir konuşma gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazı Can üniversitesiyle ilgili bilgiler aktardıktan sonra ÇOMÜ'yle birlikte bir çalışma yürütmekten memnuniyet duyduğunu aktardı. Filibe Belediye Başkan Yardımcısı Krassimir Asenov açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün çok mutluyuz ve burada farkındalığı araştıracağız. Bir ormanın güzelliği içindeki ağaçların farklı olmasındandır. Bir toplumun güzelliği ise farklı etnik gruplardır. Bir ağaç büyüyecekse, o ağaç önce köklerine doğru büyüyecek. Biz Bulgaristan'dan geldik ve burada köklerimizi arıyoruz ve köklerimize doğru büyüyoruz sonra da Avrupa'ya doğru büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, etkinliğin gerçekleşmesi için emek verenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında bireysel farkındalığın gelişmediği yerde toplumsal farkındalığın gelişemeyeceğini belirterek, “Farkında olmak, bilmek güzeldir. Ancak bilmenin gereğini yerine getirmek gerekir. Bunun içinde en önemli yol eğitim öğretimdir. Farkındalık burada başlar öğretim bilginin aktarılmasıdır ama eğitim onun hayata, davranışlara aktarılmasıdır” şeklinde konuştu.

Farkındalık Konferansı, ÇOMÜ'de bilimsel, sanatsal, sosyal, etkinlikler ve atölye çalışmaları ve hediye takdimi ile sona erdi.