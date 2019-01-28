İl Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

Çanakkale'de İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 Yılı IV. Dönem Değerlendirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapıldı.

Kaymakamlar ve Belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda, bölge ve ilin yatırımcı kurum ve kuruluşları yaptıkları yatırımlarla ilgili sunum yaptılar.

İl Koordinasyon Kurulu'nun değerlendirme toplantısında Vali Orhan Tavlı, 18 Mart 2017 tarihinde temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve Çanakkale'ye yapılan en büyük yatırım olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla 18 Ocak tarihinde Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan Islak Havuza geçirilen 1915 Çanakkale Köprüsüyle, 2018 Troya Yılında tamamlanarak yerli ve yabancı ziyaretçilere açılan Troya Müzesi üzerinde durdu.

2018 Yılının Çanakkale yılı olduğunu değerlendirmesinde bulunan Vali Orhan Tavlı, 2019 yılının da Çanakkale'nin yılı olacağını belirterek toplantıya katılanlara teşekkür etti.