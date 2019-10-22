İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hidayet Işık için veda töreni düzenlendi

Dr. Hidayet Işık'ın emekliye ayrılması sebebiyle, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın da katılımıyla bir veda töreni düzenlendi.

İlahiyat Fakültesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak ve Prof. Dr. Suat Uğur, Genel Sekreter Sami Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal ile ÇOMÜ'lü akademisyenler katıldılar.

Öğr. Gör. Mehmet Kara'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Şevket Yavuz her vedanın yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, “Kurumsallaşmanın önemli ilkelerinden birisi de kişiye göre değişmeyen bir sistemin oluşturulması ve onun yerleştirilmesidir. Bu tür veda programları da kuşkusuz önemlidir. Fakültemizden emekli olan ilk hocamız Hidayet Bey olduğu için de bu program ayrı bir hassasiyet arz ediyor. Bu geleneği başlatmış olalım dedik” dedi.

Dekan Yavuz'un konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat söz aldı. Bir geleneğin başlatılması anlamında programı düzenleyenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Geçtiğimiz günlerde de Fen Edebiyat Fakültesinde Coğrafya bölümünde genç yaşta vefat eden bir hocamız için bir anma töreni düzenledik. Bunlar kurum kültürünün olmazsa olmazlarındandır. Kurum kültürü bir aile havası oluşturur. Kurum kültürünün olduğu yerlerde insanlar mutlu olur, insanların mutlu olduğu yerde verimlilik artar" dedi.

Konuşmalar sonrası, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, emekliye ayrılan Prof. Dr. Hidayet Işık'a plaket takdim etti. Program günün anısına pasta kesimiyle sona erdi.