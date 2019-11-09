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İlkokul öğrencilerine jandarma tanıtıldı

Biga İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeller, öğrencilere jandarmayı tanıttı.


Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokul öğrencilerine jandarma tanıtıldı. Tevfik Emin Başarır İlkokulunda düzenlenen tanıtım etkinliğine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Erikli, Trafik Tim Komutan Yardımcısı Mustafa İzgin, Okul Müdürü Bayram Ali Dur, Müdür Yardımcısı Sebahattin Yankol ve Sınıf Öğretmeni Mehmet Can da katıldı.


Trafik Tim Komutan Yardımcısı Mustafa İzgin öğrencilere, jandarmanın tanıtımını yaparak; trafik birimleri, jandarma olay yeri inceleme, asayiş, jandarma motorize ekipleri ve jandarma köpek timleri hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü Bayram Ali Dur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Erikli ve Trafik Tim Komutan Yardımcısı Mustafa İzgin'e teşekkür etti.

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