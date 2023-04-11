İmamoğlu: "Bu seçim önümüzdeki yüzyılın seçimi"

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önemli bir seçime gidiyoruz. Çok önemli bir seçim. Bu, inanın tarihi bir seçim, bu seçime az kala bazı sorumluluklarımızı sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi normal bir seçimmiş gibi davranmayalım. Normal bir seçim hani öyle şarkı, türkü, işte söyleriz ederiz, öyle değil. Bu seçim önümüzdeki yüzyılın seçimi" dedi.

Bayramiç Yıldırım Akbulut Meydanı'nda Bayramiç Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleşti. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, CHP Çanakkale Milletvekili adayları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende vatandaşlara hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Önemli bir seçime gidiyoruz. Çok önemli bir seçim. Bu, inanın tarihi bir seçim, bu seçime az kala bazı sorumluluklarımızı sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi normal bir seçimmiş gibi davranmayalım. Normal bir seçim hani öyle şarkı, türkü, işte söyleriz ederiz, öyle değil. Bu seçim önümüzdeki yüzyılın seçimi. Bu seçim çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını etkileyecek. Bu seçim Cumhuriyetimizin 100'ncü yılının seçimi. Geçmişte bu partiye oy vermiş olabilir, fanatik de olabilir. Hiç önemli değil, sohbet edin. Güler yüzle anlatın. Bizim insanımız iyi insandır. Bir kişiyi bile dışarıda bırakmayın. Ondan sonra deyin ki ya ben televizyonu açıp somurtanın suratı asık bir insan görmek istemiyorum. Güler yüzlü bir insan görmek istiyorum, insanına şefkat eli uzatan. Bu memleketin kıymetli insanları. Devlet vatandaşını azarlamaz. Devlet vatandaşını korur. Devletin eli vicdanlıdır. Devletin eli şefkatlidir. Devlet gücünü vatandaşa göstermez. Devlet gücüyle vatandaşın hayatını güzelleştirir. Devlet böyledir, bunu anlatın. Devlet bir kişinin malı değildir. Bakın bugün Bayramiç'teyiz. Sevgili dostlarım, güzel insanlar. Memleketin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı yok. Biriz, bütünüz 86 milyon insanımızla bu memleketin her karış toprağına eşit hissedarız. Bakın kutsal topraklarda konuşuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından protokol iyelerinin katılımıyla toplu açılış ve temel atma töreninin kurdele kesimi yapıldı.