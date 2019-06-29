İmar barışı ödemeleri için kamu bankaları hafta sonu açık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi bedellerinin son ödeme tarihi 30 Haziran olarak açıklandı. 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günü saat 10:00 ve 16:30 arasında kamu bankaları açık olacak.

Devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilaflı durumu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırarak vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi hedeflenen 'İmar Barışı' uygulumasında müraacatlar 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesi bedellerinin son ödeme tarihi ise 30 Haziran 2019 olarak açıklandı. 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günü saat 10:00 ve 16:30 arasında Vakıfbank Çanakkale Şubesi, Ziraat Bankası Troya Caddesi Şubesi ve Halkbank Çanakkale Şubesi açık olacak ve yapı kayıt belgesi ödemeleri almaya devam edecekler.

Öte yandan İmar Barışı kapsamında Çanakkale'de oluşturulan 28 Haziran tarihi itibariyle belge sayısı 38 bin 115'e ulaştı. Listede Ayvacık 5 bin 839 belge ile zirvede yer alırken, Merkez 5 bin 571 belge ile 2'nci, Gelibolu da 4 bin 925 belge ile 3'üncü sırada yer aldı.

Fırsatçılar yakayı ele verdi

İmar Barışını istismar edenler karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları doğrultusunda etkin mücadele de devam ediyor. Sahada İmar Barışı suistimalini engellemek amacıyla periyodik süreçler içerisinde denetimler yapılarak, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan izinsiz yapılar takibe alınıyor. Söz konusu denetimler sonucunda bugüne kadar Çanakkale genelinde 170 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edildi. İptaller neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığına 290 kaçak yapı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Toplamda 739 adet İmar Barışını istismar ettiği iddia edilen yapıya ilişkin inceleme ve tespitlerin etkin şekilde devam ettiği açıklandı.

Para ve yıkım cezaları

Çanakkale genelinde yapılan incelemelerde şu ana kadar 170 kişinin İmar Barışı başvuru şartlarına uygun olmayan yapıya ait aldıkları yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Bu yapılar için yıkım ve para cezalarının uygulanacağı açıklandı. Bu kişilerin söz konusu fırsattan faydalanmak amacıyla yeni inşa ettikleri yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapı kayıt belgesi başvurusunda bulundukları tespit edildi. Yapılan incelemelerde 170 belgenin bu kapsamda olduğu anlaşıldı. Ekiplerin incelemesi aralıksız sürüyor.

Olmayan yapılara belge alındığı tespit edildi

İmar Barışını fırsat bilen kişiler tarafından olmayan yapılara bile yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Hazineye ait arazide konutu olduğunu beyan ederek yapı kayıt belgesi almış kişilerin arazinin satışı için Milli Emlak Müdürlüklerine başvuruda bile bulunduğu anlaşıldı. Bakanlık tarafından söz konusu kişilerin aldıkları belgelerin iptal edilerek yasal işlemlere ivedilikle başlandığı açıklandı.

Elde edilen gelir

İmar Barışı başvuruları 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Ancak vatandaşlar, 30 Haziran 2019 tarihine kadar bedel ödemelerini gerçekleştirebilecekler. İmar Barışı kapsamında Çanakkale genelinde 28 Haziran 2019 tarihine kadar 38 bin 115 adet belge düzenlendi, 137 milyon 965 bin 588 lira 33 kuruş gelir elde edildi.

İmar Barışından elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılarak, şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak.