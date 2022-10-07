İnönü, Prestij Cadde Oluyor

Biga Belediyesi şehrin en işlek ana caddelerinden biri olan İnönü Caddesi'nde parke taşı döşeme ve tretuvar düzenleme çalışmalarına başladı.

Biga Belediyesi şehrin dört bir yanındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, şimdi de yoğun trafik ve yaya akışına sahip ana caddelerden biri olan İnönü Caddesi'ni yenileme çalışmasını başlattı.

Biga'da ulaşım kalitesinin artması adına çaba sarf eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, hemşehrilerinin huzur ve rahatı için acil olarak planlanan şehrin genelindeki cadde ve sokaklarla birlikte Kıbrıs Şehitleri, İnönü, İstiklal ve Muammer Aksoy caddelerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin Meclis'te istenen borçlanma yetkisine CHP, İyi Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinin ret vermesine rağmen yenileme hizmetinin startını verdi. Başkan Erdoğan hatırlanacağı üzere o günlerde, “Kamu hizmetleri engellenmeye çalışılıyor ama inşallah biz halkımızın desteğiyle bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Bizi yavaşlatabilirler ama durduramazlar, geçte olsa biz bu hizmetleri Biga'mıza kazandırıp halkımızın hizmetine sunacağız” demişti.

İnönü Caddesi yol ve kaldırım yenileme projesi çerçevesinde, yaklaşık 1300 metre uzunluğundaki caddenin, Kocabaş Çayı köprüsünden Bandırma karayolu kavşağına kadar kaldırım ve yollarının tamamı yenilenecek. Toplam 25.000 metrekarelik düzenleme ile yollar tamamıyla yenilenecek, yeni park cepleri ile trafik daha da rahatlayacak. Kaldırımlar karosiman karo ile kaplanacak ve İnönü Caddesi daha prestijli hale gelecek.

İş makinalarıyla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgi alan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Fen İşleri Müdürlüğümüzün ve vatandaşların isteklerine göre Biga genelinde acil yapılması gereken bozuk yollar, altyapı ve kaldırım işleriyle ilgili ihtiyaçlarını belirlemesiyle yol haritasını çıkartmıştık. Bu çerçevede bozuk olan ve çokça şikayet aldığımız İnönü Caddemizde yenileme işlemini çok şükür başlattık. İnönü Caddemizde devam eden beton parke taşı döşeme ve tretuvar düzenleme çalışmamızla ilgili incelemede bulunarak Fen İşleri Müdürümüz Erdem Bey'den bilgi aldık. İlçemizin her bir köşesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biga'mızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 durmadan yorulmadan esnafımızın ve vatandaşımızın emrinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.