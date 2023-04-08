İpek Kürşat cinayeti öncesi şüpheliler, otomobil ile parkın çevresinde keşif yapmış

Çanakkale'de geçen yıl 27 Ekim tarihinde parkta oturan İpek Kürşat (36), iddiaya göre, cezaevindeki eşi Emre Kürşat'ın (37) husumetlileri tarafından tabancayla vurularak öldürdü. İpek Kürşat cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. Hazırlanan iddianamede tutuklu 4 kişi hakkında ‘Tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin olay günü otomobille, parkın çevresinde keşif yaptıkları belirtildi.

Çanakkale'de 2 çocuk annesi İpek Kürşat, geçen yıl 27 Ekim'de, Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İpek Kürşat'ın cezaevindeki eşi Emre Kürşat tarafından 10 Ekim 2021 tarihinde öldürülen Yahya Tokgöz'ün yakınlarının saldırısına uğradığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, Hasan Tokgöz (26), Şafak Tokgöz (28), Barış Çancı (44) ve Mustafa Yılmaz (25) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, ‘Tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobille İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi. Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip, öldürdüğü ifade edildi.