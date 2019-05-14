İş sağlığı ve güvenliği öğrencileri gelecekleri için tedirgin

Türkiye'de bulunan 8 lisans ve 24 önlisans bölümünde eğitim öğretim gören öğrencilerin ortak sorunu olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölüm öğrencileri tarafında yapılan açıklamada, aldıkları eğitimin bölüme hâkim öğretmenler tarafından verilmesini, henüz çok yeni olan bölümden mezun okuduktan sonra kesin bir sıfatla adlandırılmalarını isterken, mezun olduktan sonra zorunlu tutulan sınav ile ilgili sıkıntılarını dile getiriler. Konuyla ilgili yetkililerden destek bekleyen öğrenciler adına konuşma yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün sözcüsü Mehmet Topal, “Dünya genelinde her yıl 3.2 milyondan fazla insan iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebi ile maalesef hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise bu rakam 1500'ün üzerindedir. Bununla birlikte yine binlerce insanımız sakat kalmakta ve meslek hastalığı geçirmektedir. Bu verilere göre Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin farkındalık eksikliği üzücü bir şekilde kendini hissettirmektedir. Bizler buradan tüm işçi, işveren ve kamuoyunun İş Sağlığı ve Güvenliğine dikkat çekmek istiyor ve yaşadığımız sorunları dile getirmek istiyoruz. Biz lisans öğrencileri olarak kendimizi ifade amaçlı olarak bu bölümden mezun olduğumuz zaman kendimize bir kimlik tanımlanmasını istiyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarının hakkıdır. Bizler bu bağlamda diğer mühendis, mimar, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager gibi. Bölümle alakalı unvan almış kişilerin önlerinin kapanmasını istemiyoruz. Diğer bir sorunumuz ise, 4 yıl eğitimini aldığımız bölümümüzün belgesini alabilmek için sınava girme zorunluluğudur” dedi. Son olarak ERASMUS programına değinen bölüm sözcüsü Mehmet Topal, “Birçok programın gördüğü ERASMUS hakkının biz İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine hala sağlanmamış olasını eksiklik olarak görüyoruz. Konuyla ilgili yetkili mecralardan destek bekliyoruz. 8 Lisans ve 24 önlisans bölümünde okuyan arkadaşlarımız adına, ÇOMÜ olarak öncelik yapmanın gururunu duyuyoruz" diye konuştu.