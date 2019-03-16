İskenderoğlu: “Bu ülkenin beka sorununu çözeceğiz”

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu “Bu ülkenin beka sorunu çözeceğiz” dedi.

AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığınca Bayramiç Belediye Düğün Salonunda düzenlenen Aday ve Proje tanıtım toplantısında AK Parti Bayramiç Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Sadettin Arslan'ın yeni dönem için hazırladığı projeler tanıtıldı. Programda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Bu yerel seçimler bizler için son viraj, çok kıymetli hemşehrilerim. Bu son virajı dönersek bu ülkenin beka sorununu çözeceğiz diyoruz. Allah'ın izniyle biz yerelde kalkınmayı Bayramiç'te başlattık. Sizlerin desteğinizle gönüllerinize girmiş değerli kardeşim Sadettin Arslan'a desteklerinizin devamını istiyorum. Ben, çok kıymetli AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Sadettin Başkanın söyleyeceği her projenin arkasındayım. O söyleyecek biz yapacağız Allah'ın izniyle” dedi.

Aday ve Proje tanıtım gecsine AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Belediye Başkanı ve AK Parti Bayramiç Belediye Başkan Adayı Sadettin Arslan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile partililer katıldı.