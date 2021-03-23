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İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İspanya Donanmasına ait F-105 borda numaralı ‘SPS Cristobal Colon’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

İspanya Donanmasına ait F-105 borda numaralı ‘SPS Cristobal Colon' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


İspanya Donanmasına ait F- 105 borda numaralı ‘SPS Cristobal Colon' isimli savaş gemisi, bugün saat 12.08'de Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçen savaş gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyen gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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