İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P-42 borda numaralı ‘ESPS Rayo' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 07.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi P-42 borda numaralı ‘ESPS Rayo', saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra noktası en zor noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.