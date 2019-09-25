İstanbul'da böbrek bulamadı, sağlığına Çanakkale'de kavuştu

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan ve yaşadığı şehir olan İstanbul'daki yoğun nüfus sebebiyle böbrek nakil sırası bir türlü kendisine gelmeyen 30 yaşındaki Güney Yeşil, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu ve kısa sürede uygun organın bulunmasıyla sağlığına kavuştu.

Erken doğum sebebiyle, doğduğu günden beri böbrek rahatsızlığı bulunan Güney Yeşil, ikamet ettiği İstanbul'da böbrek nakil sırası bir türlü kendisine gelmeyince farklı arayışlara yönelmek zorunda kaldı. Sosyal medyada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile ilgili olumlu yorumlardan etkilenen genç hasta, Çanakkale'ye gelerek bu merkeze başvurmaya karar verdi. Kısa sürede kendisine böbrek bulunan ancak kan uyuşmazlığı sebebiyle nakli onaylanmayan Güney Yeşil, 2.kez uygun böbreğin bulunması için bekleyişe geçti. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde vefat eden vatandaşın organlarını bağışlama kararı alan ailesi, genç hastaya umut oldu. Yapılan testler sonucu bağışlanan böbreğin Güney Yeşil'e uygun olduğu tespit edildi ve yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliyat ile hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

“Birkaç gün içinde kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz”

Güney Yeşil'in tedavi sürecinde başrol oynayan isimlerden olan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, genç hastanın kısa süre içerisinde taburcu edileceğini belirterek, “Hastamız, doğuştan gelen böbrek rahatsızlığı sebebiyle yıllardır tedavi görmekteydi. 4 yıl öncesine kadar ilaçlarla ve uygun tedavilerle diyalize bağlanmadan hayatını devam ettirdi. 4 yıl önce artık son dönem böbrek yetmezliği gelişti ve diyalize bağlanma ihtiyacı doğdu. O zamandan beri de haftada 3 gün diyalize giriyordu. Güney, böbrek nakli için İstanbul'da değişik merkezlere müracaat etti. Ancak İstanbul yoğun bir nüfusa sahip olduğu için maalesef sıra kendisine gelemedi. Sosyal medyadan ve nakil yaptığımız hastalardan merkezimizi duymuş. Bize müracaat etti. 2. kez böbrek nakli için merkezimize çağrıldı. En son olarak 12 Eylül akşamı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınları organları bağışlama kararı aldı. Yapılan testlerin sonucunda böbreğin hastamıza uygun olduğu saptandı. O gece 3 saatlik bir operasyonla organı kendisine naklettik. Başarılı bir operasyondu. Hiç idrar çıkaramazken şuan 3 litrenin üzerinde idrar çıkarıyor. Böbrek değerleri de şuan normal insanların böbrek değerlerine yaklaşmış durumda. Birkaç gün içinde kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“‘İstanbul'da çıkmayan böbrek niye Çanakkale'de çıksın?' dedim”

Güney Yeşil ise, başta Doç. Dr. Cabir Alan olmak üzere tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeşil, İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanan tedavi süreci hakkında şunları kaydetti:

“ÇOMÜ'yü sosyal medyada birkaç hastanın tavsiyesi ile öğrendim. Buraya geldim. Bundan 6 önce geldim, 1 ay sonra kadavra çıktı. Kan uyuşmazlığından dolayı vermediler. ‘Sağ olsunlar, kısmet değilmiş' dedik. 2 ay sonra tekrar geldim. Önce İzmir'de kan testlerimi yaptırdım, buraya son 10 dakika kala yetiştim. Nakilden 2 hafta önce de dedemi rüyamda görmüştüm. ‘Torunum, sabrettin. Çok az kaldı. Güzel günler yakında. Artık sen de gençler gibi eğlenebileceksin, tatile gidebileceksin. Ölü gibi yaşamayacaksın' dedi bana. Buraya çağırdılar. Buraya geldim. Böbreğin uygun olduğunu söylediler. Doktorlarım, hemşirelerim sağ olsun, bana çok yardımcı oldular. Böbreği taktılar. Şuan gayet iyiyim. Hastane beklediğimden kat kat iyi. İçimde çok korku vardı. ‘İstanbul'da çıkmayan böbrek niye Çanakkale'de çıksın?' dedim. İlgilenecekler mi, ilgilenmeyecekler mi bilmiyordum. Ama gerçekten burası aile ortamı gibi. Bence burası İstanbul'dan daha iyi. Hem hastane olsun, hem doktorlar olsun, hem hemşireler olsun. Ağabey-kardeş gibiyiz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım”.