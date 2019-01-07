İtfaiye Müdürü Tatlıdilli'den soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Belediye İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, kış aylarında soba kullanılan evlerde yanlış kullanım, ihmal ve hatalı baca bağlantılarından dolayı dumandan zehirlenme olaylarının ve yangınların arttığı uyarısında bulundu.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Tatlıdilli yaptığı açıklamada, "Özellikle kış aylarında meydana gelen ev yangınları ve zehirlenme vakaları büyük oranda temizlenmeyen bacalardan kaynaklanmaktadır. Isınma amaçlı kullanılan soba ve kalorifer bacalarının temizletilmesi konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Havaların soğuması ile birlikte ev ve işyerlerinde ısınma amacı ile yakılacak soba ve kalorifer bacalarının düzenli olarak temizletilmesi, özellikle soba kullanan vatandaşların bacadan sızan gazlar nedeniyle yaşanabilecek facialara karşı önlem almaları konusunda uyarıların yer aldığı açıklamasında Tatlıdilli, "Baca temizliği başta olmak üzere şehrimizin havasının kirlenmemesi ve ekonomik olarak ısınmak için de faydalı olacaktır. Bacaların en az yılda iki defa temizletilmesi halinde sobalı evlerde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin önüne geçilebilir. Özellikle karlı ve rüzgarlı havada oluşan zehirlenme vakaları bir çok insanın ölümüne sebep olmaktadır. Temizlenmeyen bacalar is ve dumanı çekemediği için yangın ve zehirlenme tehlikesi oluşturmaktadır" dedi.

Tatlıdilli, “ Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek için tasarlanmıştır. Vatandaşlarımız güvenliği için bu cihazlardan kullanabilirler. Doğalgaz kullananlar içinde "Zehirlenme olaylarına karşı doğalgazlı ev ve iş yerlerinde havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekmektedir. Vatandaşlar, İtfaiye Müdürlüğü'nün 110 no'lu ihbar hattı ve 0286 316 95 22 no'lu telefonunu arayarak gerekli bilgileri alabilirler" uyarısında bulundu.