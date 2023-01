İtilaf Devletleri'nin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 107'inci yılı kutlandı

Çanakkale Savaşı'nı kaybeden İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 107'inci yıl dönümü Seddülbahir köyünde düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale Zaferi ve İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 107'inci yıl dönümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Program Şehitler için Kur-an'ı Kerim okunması, dua edilmesiyle devam etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:“107 yıl önce bu topraklara haksızca saldıranlar, 8,5 ay süren haksızca saldırının ve Türk milleti tarafından 8,5 ay gibi şanlı ve şerefli bir savunmanın sonucunda girdiği bu topraklardan geri çıkmıştır. Türk milleti çok açık ve net bir zafer kazanmıştır. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihinde başlayan kahraman Türk ordusu, Mehmetçik, tarih yolculuğuna altın sayfalarla bir zafer, bir destan daha yazmıştır ve Çanakkale geçilememiştir. Bugün gelecek nesiller için canlarını feda eden o büyük kahramanların aziz hatıraları bizlere emanettir. Onlara bizler için, bugünler için, inandıkları kutsalların tehlikeye düşüklerini hissettikleri için canlarını seve seve ortaya koymuşlardır. Bizler de onları anlayan ve onları idrak eden torunları olarak onların hatıralarını her daim canlı tutmak onları hatırlatmak hepimizin görevi, borcudur. Çünkü unutmak, kaybetmektir. Unutmak, eksilmektir. Biz onları hatırlayarak bugünü dünle besleyeceğiz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle törenlerle bir araya gelerek onların hatıralarına sahip çıkıyoruz ve bugünü dünle besliyoruz. İnşallah bu topraklarda Çanakkale ruhu her daim hakim olacak. İnşallah bu topraklarda her zaman Çanakkale ruhu yani vatan, millet, memleket, kutsal değerler söz konusu olduğu zaman en zirveye çıkmış hal olan Çanakkale ruhu, bu topraklarda her zaman baki olacak, Türk bayrağı semalarda özgürce dalgalanacak ve Çanakkale Boğazı özgürce akıp gidecek. Çanakkale bu yıl daha önemli ve anlamlı hale geldi. Çünkü Cumhuriyet yani büyük gözyaşları, büyük fedakarlıklar, büyük özverilerin sonucunda kavuştuğumuz, beraberce kurduğumuz cumhuriyetimizin yüzüncü doğum yıl dönümü, doğum günü. Yüzüncü yılında büyük bir gururla ve sevinçle kutlayacağız. Ama Çanakkale'den haykırıyoruz ve söylüyoruz ki Çanakkale'nin Cumhuriyete giden yolda çok anlamlı ve önemli bir yeri vardır. Cumhuriyete olan inanç, Kurtuluş Savaşı'na olan inanç işte bu topraklarda ortaya çıkmıştır. Cumhuriyete giden yolların başlangıcı Çanakkale'de ortaya çıkmıştır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, “Dünyanın her yerinde her topluluğun bir yaşam tarzı var. Yemesi, içmesi, oturması, kalkması buna kültürü diyoruz. Ama her Milleti birbirinden ayıran farklı tavırları ve yaşam tarzları var. Türk Milletini bütün dünya milletlerinden ayıran en önemli hususiyeti istiklalidir. Bu vatanın evlatları hiçbir zaman istiklalini ve istikbalini bir başka otoritenin altına bırakmamıştır. İşte bu topraklar istiklalimizin ve istikbalimizin en önemli, en mukaddes topraklarıdır. Bu topraklarda bulunmaktan duyduğum mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Onlar geri dönmeyi asla düşünmeden vatan, millet ve bayrak aşkıyla siperden sipere yiğitçe şahlandılar. Onlar kadim tarihimizi dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir zaferle şad ederek bizleri bugünlere kavuşturanlardır. Onlar isimleri ne olursa olsun, daima Mehmet diye dillenenlerdi yüreklerde. Kurşun kurşuna geçse de Geçilmeyen Çanakkale'de bir ölür, bin dirilenlerdi. Küçücük yaşlarında, ana kucaklarından sıyrılıp, cephelerin kahramanı olan kınalı kuzulardı onlar, yaraları kabuk bağlar bağlamaz, tekrar cepheye koşanlardı. Tarihin satırlarına döküldü kan, bir asır boyu toprağında tüttü barut kokusu. Esaret cesaretle zafere dönüşürken, küllerinden yeniden doğdu vatanın bağımsızlık öyküsü. Düşman Devletleri Şubat‘ın 19'unda donanma ile boğazı zorlama hayali 18 Mart‘ta sulara gömülürken, bu kez kötülük karadan ilerlemeyi aklına koymuştu. 9 Ocak 1916'da Seddülbahir'in ateş hattında, topların, tüfeklerin karşısında galip olansa aziz milletimizin, azmin ve cesareti oldu. Böylece Çanakkale Cephesi kapanırken, vatanın kurtuluşu, tarihin altın sayfalarına nakş oldu. İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'ndan Tahliyelerinin 107. yıldönümü olan bugünde vazifemiz bastığımız yeri toprak diyerek geçme. Bu vatanın birliği ve dirliği adına bir an bile tereddüt etmeden canını vermiş atalarımızın emanetini, yarınlara taşımayı bilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale cephesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan vekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG.Yb. Ercan Oran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Tören, İstanbul Tarihi Türk Topluluğu Mehteran gösterisiyle sona erdi.