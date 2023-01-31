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İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı gözaltında

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile 4 şüpheli gözaltına alındı.


Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İYİ Partili Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D. ile E.B., R.G., B.B. gözaltına alındı.

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