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İzmir'deki deprem Çanakkale'de de hissedildi

İzmir’de meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem Çanakkale’de de hissedildi.

İzmir'de meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem Çanakkale'de de hissedildi.


AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ege Denizi İzmir'in Karaburun açıklarında saat 08.46'da 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve ilçelerinde de hissedildi. Vatandaşlar korkuyla ev iş yerlerini terk ederek sokaklara çıktı.


Kısa süreli deprem şokunu atlatan vatandaşlar normal yaşamlarına geri dönerken, Çanakkale'de can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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