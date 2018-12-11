Jablanica Belediyesinden Lapseki'ye ziyaret

Çanakkale'nin Lapseki ilçe belediyesi ile kardeş belediyecilik protokolüne imza atan Bosna Hersek'in Jablanica Belediyesi ilçeyi ziyaret etti.

Lapseki Belediyesi ile kardeş belediyecilik protokolüne imza atan Bosna Hersek Jablanica belediyesi ilçeyi ziyaret etti. Lapseki ilçesine gelen heyette Jablanica Belediye Başkanı Salem Dedic, Jablanica Belediye Meclis Başkanı Mate Mijic, Belediye Meclis Üyesi Emir Muratovic Yatırım ve Finan Sorumlusu Yardımcısı Amela Murat Ovic, Mostar Meclisi Milletvekili Edin Music Bosna Hersek Mostar Kantonu Ticaret ve Turizm Bakanı Ajdin Teletovic yer aldı.

İlçenin genel konumu hakkında bilgi vermesinin ardından Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “İki Kardeş ve dost ülkenin temsilcileri olarak ilçemizde sizleri misafir etmekten çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bizler Bosna Hersek'i seviyoruz daha önceki dönemlerde Bosna Hersek'i defalarca ziyaret ettik Jablanica'yıda ziyaret ettik. Kendi aramamızda bir proje uygulamak istedik. Fakat şu ana kadar bir gelişme olmadı. İnşallah bundan sonraki dönemde proje ve projeleri hep birlikte hem Türkiye'den sizlere yardım edebilmek hem de orada birlikte bir proje yapmak isterim. Dediğim gibi geçtiğimiz dönemde bir işbirliği yapmak istedik ama maalesef bunda başarılı olamadık. Ama bundan sonraki dönemde birlikte çalışmak isteriz. İlçemiz toplam nüfusu 27.000 olan 40 köyü iki beldesi olan bir ilçe. Geçimini tarım ile sağlayan şeftali ve kiraz üretiminde dünya gelenine ihraç eden bir ilçe boğaz kenarında şirin bir ilçemiz. 2017 yılından itibaren 1915 Çanakkale Köprüsünden dolayı adının dünya genelinde çok bahsedilen ve duyuran bir ilçeyiz ilçemizde sizleri ağırlamaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve beraberindeki heyet ilçe kaymakamı Tahir Şahin'i kaymakamlık binasında ziyaret ettiler. Programın sonunda 1915 Çanakkale köprüsü inşaat alanını gezilerek, yetkililerden köprü hakkında bilgiler alındı.