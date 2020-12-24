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Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından sık sık trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Jandarma Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından sık sık trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.


Yenice İlçe Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, sürücülerin güvenli ortamda seyahat etmeleri için ilçenin farklı noktalarında sıklıkla trafik denetimi gerçekleştiriyorlar. Ekipler, gerekli evraklar, emniyet kemeri kullanımı dışında sürücülerin korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında araç içinde maske kullanımını denetliyorlar.

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