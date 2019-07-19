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Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonı

Çanakkale’de jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonda 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, narkotik köpeği Roket ile birlikte tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda boyları 1 metreyi geçen hint keneviri bulan ekipler A.Ö‘yü gözaltına aldı. 123 kök uyuşturucuyu imha eden ekipler A.Ö ‘yü adliyeye sevk etti. A.Ö. serbest bırakıldı.

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