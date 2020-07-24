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Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Çanakkale’de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan drone ile trafik denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan drone ile trafik denetim gerçekleştirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde havadan drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda; ‘Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme' konularında drone ile havadan trafik denetimi yapıldı.


Denetimler sırasında, araç sürücüleri ve yolculara; pandemi tedbirleri kapsamında hareket etmeleri, maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri, emniyetli bir sürüş için mola vermeleri, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.


Jandarma Trafik ve Asayiş Timlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamalarda; 276 araç sorgulandı, 3 araç trafikten men edildi ve 11 araç sürücüsüne 3 bin 264 lira idari para cezası uygulandı.

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