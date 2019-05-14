Jandarma'dan helikopterli trafik denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan denetim faaliyeti Çanakkale-Çan Karayolu Kirazlı, Çan-Çekiçler ile Yenice-Gölet Mevkii Yol Kontrol Noktalarında yapılarak, bu faaliyetle eş zamanlı olarak belirtilen noktalarda 3 Jandarma Trafik Timi ve 3 Jandarma Asayiş Timi görevlendirildi. Yapılan denetim sonucunda 5 araç sürücüsüne toplam bin 175 TL'lik idari para cezası uygulandı.

Trafik denetimi kapsamında ‘algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, havadan trafik denetimi için görevlendirilen Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek konularında havadan denetim yapıldı.

Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için emniyet kemeri takmanın önemi anlatılarak, sürücüler, başıboş hayvanların karayoluna aniden çıkabileceği konusunda ikaz edildi.