Japonya Büyükelçisi Miyajima'dan Başkan Gökhan'a ziyaret

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi program kapsamında Çanakkale'de bulunan Büyükelçi Miyajima, Büyükelçilik Kültür Bölüm Başkanı Yasuhiro Nippashi ile birlikte Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti. Nezaket ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gökhan, heyete teşekkürlerini iletti.

Çanakkale'nin tarihi ve kültürü zengin bir şehir olduğunu kaydeden Büyükelçi Miyajima ile karşılıklı sohbet gerçekleştiren Başkan Gökhan, Çanakkale'nin barışın kenti olduğunu, geçmişinde savaşlarla anılsa da, Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşan ve yaşamını Çanakkale'de yitiren Anzaklar ve onların anneleri için söylemiş olduğu sözlerin bir miras olduğunu ve bu anlamda Çanakkale'nin artık savaşlarla değil, barışla anıldığını kaydetti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'daki Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılan atom bombası ve meydana getirdiği yıkımı hatırlatan Büyükelçi Miyajima da, Japonya ve Çanakkale'deki gençlerin karşılıklı değişim programı ile her iki ülkede barış adına çalışmalar yapılmasının çok iyi olabileceğini önerdi.

Kentin tarihi ve güncel konulara ilişkin karşılıklı sohbetin gerçekleştiği ziyaretin sonunda Başkan Gökhan, Büyükelçi Miyajima'ya hediye takdiminde bulundu.