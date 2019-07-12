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Japonya'dan ÇOMÜ'ye büyük ilgi

G20 ile eşzamanlı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve International University of Kagoshima işbirliğinde Japonya’da düzenlenen “Uluslararası Barış ve İnsan Hakları Konferansı’na davetli konuşmacı olarak katılan ÇOMÜ öğretim üyeleri Dr.

G20 ile eşzamanlı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve International University of Kagoshima işbirliğinde Japonya'da düzenlenen “Uluslararası Barış ve İnsan Hakları Konferansı'na davetli konuşmacı olarak katılan ÇOMÜ öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Higashitotsu Kutluk ve Prof. Dr. Murat Yiğit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.


Özel bir mektup ve hediyeler gönderen Kagoshima Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Danışmanı Prof.Dr. Hiroto Maeda, 2019 yılının Japonya'da Türk Kültür Yılı olması sebebiyle; ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Japon üniversiteleriyle anlaşmaların yenilenmesi ve yeni anlaşmaların yapılması için Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ı kasım ayında Japonya'ya davet etti.


Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Türkiye-Japonya ilişkilerinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vasıtasıyla daha üst düzeye taşınacağını umarak, çalışmalarından ötürü Dr. Öğr. Üyesi Higashitotsu Kutluk, Prof.Dr. Murat Yiğit ve Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku'ya teşekkür etti.

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