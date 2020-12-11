Kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

Çanakkale'de bir firmaya ait 6 telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kabloyu keserek çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre 9 aralık tarihinde meydana gelen olayda, Çanakkale merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak köyünde 6 telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kablo kesilerek çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Timi'nin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.C. ve M.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin hırsızlık olayında kullandıkları tespit edilen araçta yapılan aramada, 3 tel kesme makası, 1 balyoz, 1 çekiç, 3 inşaat eldiveni ve 18 bin 350 kilogram eritilmiş bakır kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.