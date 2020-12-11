İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

Çanakkale’de bir firmaya ait 6 telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kabloyu keserek çalan 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de bir firmaya ait 6 telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kabloyu keserek çalan 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre 9 aralık tarihinde meydana gelen olayda, Çanakkale merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak köyünde 6 telefon direği arasındaki 250 metre uzunluğunda bakır kablo kesilerek çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Timi'nin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.C. ve M.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilerin hırsızlık olayında kullandıkları tespit edilen araçta yapılan aramada, 3 tel kesme makası, 1 balyoz, 1 çekiç, 3 inşaat eldiveni ve 18 bin 350 kilogram eritilmiş bakır kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.