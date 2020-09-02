Kadın cinayetleri roman oldu

Çanakkale'nin yetiştirdiği yazarlardan Muhammed Yavaş, kadına yönelik şiddete farklı bir pencereden baktığı ve dik duran kadınların mücadelesini kaleme aldığı ‘Adı Zeynep Katledilen Tüm Kadınların' isimli kitabını piyasaya çıkarttı.

‘Ben Dünyaya Kanka Olarak Gelmişim', ‘Enişte Bey Diyeceksiniz' ve ‘Bu Da Mı Gol Değil' isimli anlatı türlerindeki mizah kitaplarının ardından dram türünde bir kitapla edebiyatseverlerin karşısına çıkan ve yeni romanıyla toplamda dördüncü kitabını çıkaran genç yazar Yavaş, son kitabının farklı bir tarzda yazdığını kaydetti. Yeni romanını tanıtan Yavaş, kitabında kadına yönelik şiddete bir erkek gözünden bakarak kitabını kaleme aldığını ve kitabının hazırlık çalışmaları ile beraber toplam iki sene sürdüğünü belirtti.

Öldürülen kadınların isimlerinden insan figürü

Kitabın kapağında öldürülen kadınların isimlerinden oluşan bir insan figürünün yer aldığını belirten Yavaş, “İlk üç kitabımda kendi hayatımı mizah ile harmanlayarak anlatı türünde kitaplar çıkarmıştım. Sonra ise daha nitelikli daha edebi bir eser çıkartmak istedim ve bana göre ülkemizin en büyük sorunu olan kadına yönelik şiddet konusuna değinerek bir farkındalık oluşturmak istedim. Keşke bu ülkede hiçbir kadın ölmeseydi, keşke şort giyen hiçbir kadın tacize uğramasaydı. Keşke gökkuşağının tüm renkleri için hiçbir ayrım yapılmadan mücadele edilseydi. Keşke kadın öldüren cani bir katil mahkemede tahrik indirimi almasaydı da ben bu kitabı hiç yazmak zorunda kalmasaydım. Kitabımı öldürülen tüm kadınlara armağan ediyorum” dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Örencik Köyü'nden olan ve Çan ilçesinde yaşayan Yazar Yavaş kitabın öyküsünün Çanakkale merkez, Yenice'nin Kalkım Beldesi, İstanbul ve Ankara şehirlerinde geçtiğini belirterek, “Kadına şiddeti anlatırken bir yandan da kitabı okuyanların hem Çanakkale'yi hem baba toprağım Yenice Kalkım'ı tanımasını istedim. Ülkemizde sadece kadına yönelik şiddet yok, çevreye yönelik bir şiddet de var. Amacım bu kitapla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve bu sorunun çözümü için bir adım atmak. Gelirlerinin bir kısmını zaten bağışlayacağım ama eğer kitabım çok satarsa öldürülmüş bir kadının çocuğunun da eğitimine yardımcı olmak istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Yazar Muhammed Yavaş'ın kadına yönelik şiddeti anlattığı dördüncü kitabı Adı Zeynep bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak. Kitap gelirlerinin bir kısmı kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılması adına Mor Çatı Vakfı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Çanakkale'deki yerel kadın derneklerine aktarılacak.