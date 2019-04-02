Kadınlar el emeklerini sanata dönüştürdü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak Köyünde yaşayan kadınlar birçok kamu kurumunun ve STK'nın bir araya geldiği proje çerçevesinde Çanakkale İŞKUR'un açtığı 2,5 aylık kurs programını başarıyla tamamlayarak, yıllardır sürdürdükleri dokuma emeklerini sanatsal bir platforma taşıdı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Ayvacık Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Ayvacık Halk Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale İŞKUR, Tarım ve Orman Bakanlığı Ayvacık İlçe Müdürlüğü, Çanakkale SODAM işbirliğinde gerçekleşen projede 13 köylü kadın, günde sekiz saatlik bir eğitim - öğretim ve uygulama çalışmasına katıldı.

Kursun son gününde ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İŞKUR Çanakkale İl Müdürü Ali Çalışkan, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, Ayvacık Orman İşletme Müdürü Ali Gür, Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Çetin, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Çanakkale Kültürel Miras Eğitim Kültür Sanat Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Saime Aydoğan projenin yürütüldüğü eski okul binasını ziyaret edip köylü kadınları tebrik ettiler, projenin çıktıları hakkında kurs eğitmeni Esma Civcir'den ve kursiyer kadınlardan bilgi aldı.

Çalışmanın Üniversite, STK ve yerel katılımla son derece uyumlu, başarılı ve verimli bir şekilde geçtiğini belirten eğitmen Civcir, ‘‘Çamkalabak Köyü sakinleri geçmişten süregelen eşsiz bir dokuma el sanatları geleneği ve sanatına sahipler. Köy, yedi mahalle olarak Unesco'nun belirlediği Kültürel Miras kriterlerinde ender rastlanan bir doku barındırmakta. Bu proje başlangıç olmalı ve daha da ileri taşınmalı'' dedi.

Buluşmada köylü kadınların dokuduğu halı, kilim ve diğer tasarım ürünü dokuma objelerini inceleyen Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, ‘‘Ürünün tasarıma dönüşmesi şart. Tasarıma dönüşen ürün markalaşabiliyor ve pazarlanabilir bir özelliğe kavuşuyor. Biz burada başlattığımız kursla köylü kadınlarımızın zanaatını sanatla taçlandırdık” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, üniversite - şehir işbirliğinin güzel bir örneğinin sergilendiği bu projeye katkı sunan tüm paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ederek köylü kadınların el emeklerinin aile ekonomilerine de güzel katkılar sunması temennisinde bulundu.