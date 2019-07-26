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Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Akşam saatlerine doğru meydana gelen kazada 17 TS 044 plakalı araç, Çan karayolu 10. kilometrede karşı şeritten gelen 17 AS 559 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, 2 kişi araca sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç kesilerek sıkışan yaralılar çıkarıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar, bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

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