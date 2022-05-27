Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1'i ağır 2 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bir kahvehanenin tavanının çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesi Danişment Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İçeride masada oturan Hüsamettin Erdoğdu ile Rasim Doğan'ın üzerine çay içerken tavanın kalın sıvaları düştü.

Kahvehane içerisinde bulunan diğer vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kahvehaneye gelen sağlık ekipleri, yaralıları alarak Ezine Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Başından yaralanan Hüsamettin Erdoğdu'nun sağlık durumunun ciddi, Rasim Doğan'ın ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.