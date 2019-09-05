Kale 17'den TÜMAD'a ziyaret

Kale 17 Masterler Spor Kulübü Derneği üyeleri, TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan'ı ziyaret etti.

Kale 17 Masterler Spor Kulübü'nün ana sponsoru olan TÜMAD Madencilik, kulübün önümüzdeki aylarda balkan ülkelerinde katılacağı turnuvalarda başarılara imza atması için elinden gelen tüm desteği vereceğini açıkladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şaban Kılıçan, Kale 17 Masterler Spor Kulübü Derneğine başarılar diledi. Kulüp Üyeleri ise, kendilerine verdiği desteklerden ötürü Şaban Kılıçan'a teşekkür ederek, üzerinde adının yazılı olduğu Kale 17 Masterler Spor Kulübü formasını kendisine hediye ettiler.