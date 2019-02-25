Kale 1957 Spor sezonu şampiyon olarak tamamladı

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kale 1957 Spor Kulübü evinde misafir ettiği Bursa Nova Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı.

Lig 2.grupta mücadele eden Kale 1957 Spor Kulübü evinde misafir ettiği Bursa Nova Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Spor Salonunda yoğun bir taraftar desteği ile sahaya çıkan Kale 1957 SK, 1.seti 25-16, 2.seti 25-19 ve 3.seti 25-9 alarak Bursa Nova Gençlik Spor'u 3-0 mağlup etti.

22 Haftalık mücadele serisinde 20 galibiyet alan ve ilk maçını Gölcük İhsaniye Spor'u misafir eden Kale 1957 SK, 3-0'lık skor ile galibiyet serisine başladı. Lige başladığı gibi mağlubiyet almadan yoluna devam eden Kale 1957 SK ligin son maçını da evinde oynayarak 3-0 galip gelerek grubu lider olarak tamamladı.