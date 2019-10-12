'Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

Kalenin Sesi Gazetesi tarafından düzenlenen ve Çanakkale'nin en büyük spor ödüllerinden biri olan "19 Mayıs 1919'un 100. Yılı Amatör Spor Haftası Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri" görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

İçdaş Kültür Merkezinde yapılan dev organizasyona Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yanı sıra çok sayıda şehrin önde gelen siyasi isimleri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonun da destek verdiği gecede, 23 branşta toplam 340 sporcuya plaket verildi. Heyecan dolu anlara sahne olan organizasyonda; özel sporcular, spora ve sporcuya destek veren kurum ve kuruluşların yanı sıra ülke genelinde dereceye giren okullara da ödülleri verildi.

"Dünya, Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'de ilk 3 derecelere giren sporcuları ödüllendirdik"

Düzenlenen gece ile ilgili görüşlerini paylaşan Kalenin Sesi Gazetesi Spor Sorumlusu Bülent Büberci, “Bu organizasyonun bu sene 2'ncisini yapıyoruz. Geçen sene birincisini yapmıştık. Bu sene 19 Mayıs 1919'un 100. yılı. Bu etkinlik onun adına düzenlendi. Yaklaşık 340 sporcu ödül aldı. Çanakkaleli olup çeşitli kulüplerde spor hayatını devam ettiren; Dünya, Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'de ilk 3 derecelere giren sporcuları ödüllendirdik” dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kalenin Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlker Ülker, bu özel geceye katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür ederek sözlerine başladı ve ‘Barış Pınarı Harekatı'na da değinerek şehit düşen askerlere rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

"Kalenin Sesi, kalenin çocuklarını, gençlerini ödüllendiriyor"

Törene katılan ve sporculara ödüllerini veren Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, “Kalenin Sesi, kalenin çocuklarını, gençlerini ödüllendiriyor. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Sporcularımızı da tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 2019 yılı, Çanakkale için gençlik ve spor yılı oldu. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çanakkale'mizde 2 dev projeyi hayata geçiriyor. Güzelyalı'daki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi 100 trilyonluk bir yatırım. Çanakkale'ye çok yakışacak. Merkez'de de Kapalı Spor Salonu, yine Çanakkale'mize çok yakışacak” şeklinde konuştu.

Programa katılan bir diğer isim olan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da yaptığı konuşmada böylesine bir organizasyona katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, başta İlker Ülker olmak üzere emeği geçen isimlere teşekkür etti.

Özel gecede ödüllerine kavuşan sporcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek heyecan dolu anları ölümsüzleştirdi.