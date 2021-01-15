Kalkım Belediyesi kiracılarından 3 ay kira almayacak

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Belde Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ve kiracısı olan esnaftan 3 ay kira almayacak.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde, belediye meclis üyelerince alınan karar doğrultusunda dükkanlarında kiracı olan 70 esnaftan Covid-19 salgını nedeniyle 3 ay süre kira alınmayacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, “Belediye olarak her zam esnafımız yanındayız. 3 ay süre ile 70 kiracımızdan kira almayarak onlara destek olmuş olacağız. Ayrıca Belediye dükkanlarımızın kiralarına zam yapılmayacak” dedi.