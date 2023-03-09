Kalkım göleti yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Kalkım Belediyesine ait gölete 2021 yılında yapılan derivasyon kanalı sayesinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Kalkım göleti yüzde yüz doluluk seviyesine ulaştı. Kalkım bölgesinde kapya biberi ve çilek yetiştiriciliği yapan çiftçilerinde yüzü güldü.

Küresel ısınmanın etkisi ile ülkede yaşanan kuraklık sonucunda baraj ve göllerdeki su miktarının istenen seviyeye ulaşmaması ile bazı tasarruf tedbirlerinin alınmasına başlandığı bir dönemde, Kalkım Göletine Belde Belediyesince 2021 yılında Akçakoyun-Akköy hattı üzerine yapılan besleme kanalı sayesinde su oranı yüzde yüz seviye ulaştığını belirten Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, “Kapalı sisteme dönüştürdüğümüz göletimiz ile 5 bin dönüm tarım arazisine su vermekte sorun yaşamamak için derivasyon kanalını Belediyemizce yaptık. Bu kanal sayesinde bugün itibarı ile göletimizin suyu doldu” dedi.