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'Kalpli göl'ün pembeleşmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan ve yılın sadece birkaç gününde pembe renge bürünen kalp şeklindeki gölün pembeleşmesi için bölgede heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan ve yılın sadece birkaç gününde pembe renge bürünen kalp şeklindeki gölün pembeleşmesi için bölgede heyecanlı bekleyiş sürüyor.


Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı olan ‘kalpli göl', Alexandria Troas antik kentinin o dönemdeki iç limanıydı. Türkiye'deki 8 pembe renkli gölden biri olan ‘kalpli göl' pembeye büründüğünde görenleri büyülüyor. Gölün pembeleşme süreci bölgedeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor.


Uzmanlar bu turistik gölün pembeleşme sürecini tuz ve sıcaklık oranının artışına bağlı olarak bakteri üremesine bağlıyor.

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