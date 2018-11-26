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Kamu Çalışanlarına Madde Bağımlılığı Eğitimi verildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından kamu kurumlarında çalışan personellere madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından kamu kurumlarında çalışan personellere madde bağımlılığı eğitimi verildi.


Lapseki'de yer alan Hükumet Konağı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi salonunda gerçekleşen eğitim seminerine konuşmacı olarak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Duygu Çoturoğlu davet edildi. Öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 defa yapılacak toplantıda konu başlıkları arasında bağımlılıkla mücadele, korunma yolları ve eğitim çalışmaları yer aldı. Slayt gösterimiyle gerçekleşen seminerde Psikolog Duygu Çoturoğlu kamu çalışanlarını bilgilendirdi.

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