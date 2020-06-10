Kamyon, Kocabaş Çayı'na uçtu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde park halinde bulunan kamyon frenleri boşalarak Kocabaş Çayı yatağına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tarafından tır ve kamyon garajına park edilen 17 HV 616 plakalı kamyon, park edildikten 15 dakika sonra freninin boşalması sonucu çay yatağına uçtu. Kamyonda maddi hasar meydana geldi. Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kamyon çay yatağından çıkarıldı.