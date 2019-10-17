İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralanırken, sürücü 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralanırken, sürücü 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası kurtarıldı.


Çanakkale'den İzmir istikametine gitmekte olan Seyfi Durukan idaresindeki domates yüklü 45 ACH 567 plakalı kamyon, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü Durukan için Ayvacık Belediyesi ilk müdahale ekibi ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Kaza alanına çağrılan 2 vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından güçlükle kurtarılan sürücü Durukan ağır yaralandı.


Sürücü, kaza yerine gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu da bir süreliğine trafiğe kapandı.


Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.