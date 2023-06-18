Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından “ Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde kabul edilerek desteklenen “Kanola Ekelim, Yağ Olsun, Bal Olsun" projesi çerçevesinde Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde Tarla Günü düzenlendi.

Tarla gününe, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Şube ve İlçe Müdürleri, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, Köy Muhtarları, Kooperatif Başkanları, Özel Sektör Temsilcileri, konu uzmanı Teknik Personel ve çok sayıda üretici katıldı.

Tarla gününün açılış konuşmasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Kanola; ülkemizin bitkisel yağ açığının kapatılması, işlenebilir topraklarımızın organik madde miktarının arttırılması, hayvanları beslemede küspesinde %38-40 arası protein bulunması, arılar için erken ilkbaharda bol miktarda nektar ve polen sağlaması bakımından çok önemli bir bitkidir. Yağında insan sağlığı için çok faydalı olan Omega-9 ve Omega-3 yağ asitleri bulunmaktadır. Ülkemizde 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 20 ilde 411 bin dekar alanda kanola ekilişi yapılarak, 150 bin ton ürün elde edilmiştir. Çanakkale ilinde proje öncesi 20 bin dekarda kanola ekilişi yapılırken iki yıldır üst üste uygulanan Kanola Ekelim, Yağ Olsun, Bal Olsun projesi ile bu alan 30 bin dekara çıkmış. Hedefimiz ekilişi 40 bin dekara çıkartmaktır. 10 bin ton kanola üretilen ilimizde ülke üretiminin % 7 si Çanakkale'de üretilmektedir. Çanakkale kanola üretimi açısından ülkemizde 7. sıradaki ildir. Proje ile üreticilerimize Bakanlığımızın sağladığı kaynak ile % 75 devlet, % 25 üretici katkılı sertifikalı kanola tohumluğu desteği sağladık. Proje öncesi Çan ilçemizde 350 dekar kanola ekilişi varken bugün bu alan 4200 dekara çıktı. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Ardından teknik personel tarafından katılımcılara kanola yetiştiriciliği konusunda bilgi verildi, katılımcılar tarafından kanola ekili tarla gezildi, üreticilerin soruları cevaplandırıldı.