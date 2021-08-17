İhlas Haber Ajansı

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Karabiga açıklarında sürüklenen motoryat kurtarıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botla kurtarıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait botla kurtarıldı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi Aksaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki motoryat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KEGM-9' botuyla yedeklenerek Karabiga Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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