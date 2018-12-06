Karabiga Belediye Başkanı Karataş'a Yılın Çevre Dostu ödülü

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinin Belediye Başkanı Muzaffer Karataş yılın çevre dostu Belediye Başkanı seçildi.

Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Kadınlar Hamamı Plajı, Alaeddin Anahtarcı Parkı, Atık su Arıtma Tesisi ve Mavi Bayrak projeleri ile Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği tarafından yılın çevre dostu Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü. Güre'de düzenlenen 2018 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan Başkan Karataş, " Birliğin 10.yılı etkinlikleri kapsamında yapılan ödül töreninde yılın çevre dostu Belediye Başkanı seçildik. Üyesi bulunduğumuz Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin düzenlediği yerel yönetimler çevre projeleri yarışmasında Kadınlar Hamamı Plajı, Alaeddin Anahtarcı Parkı, Atık su Arıtma Tesisi ve Mavi Bayrak ödülünden oluşan projemiz ile katıldık" diye konuştu.