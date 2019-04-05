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Karabiga Belediyesinde devir teslim

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, düzenlenen törenle görevini teslim aldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, düzenlenen törenle görevini teslim aldı.


Başkanlık makamında düzenlenen törende, görevi devralan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Tüm beldenin belediye başkanı olacağım. Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Hep birlikte inşallah Karabiga'mız için daha güzelini yapacağız. Yükümüzün ağır sorumluluğumuzun fazla olduğunu biliyoruz.Emanetiniz emanetimizdir.Rabbim çıktığımız bu yolda bizi mahcup etmesin hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Size söz verdiğimiz projelerin hepsini hayata geçirmeyi nasip etsin” dedi.

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