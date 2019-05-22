Karabiga Belediyesinden iftar programı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, belediye tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Karabiga Belediyesi Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirdiğimiz iftar programına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında konuşan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Ülkemize bolluk, bereket ve sevgi getirsin. Allah, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'ı en iyi şekilde, tüm güzellikleriyle birlikte yaşamamızı nasip etsin. Milletimize ve bütün İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.