İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karabiga Giyim Kursu'nun sergisi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurs sonunda giyim sergisi beğeniye sunuldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurs sonunda giyim sergisi beğeniye sunuldu.


Karabiga Düğün Salonu'na açılan giyim kursunun açılış kurdelesi Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İlçe milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Liman Başkanı Mahmut Mumcu tarafından kesilerek, serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Bu kursun açılmasında emeği geçenlere ve kursa katılanları kutluyorum, gerçekten çok güzel giyimlerden oluşan bir sergi oluştu” dedi.


Kursun çok güzel bulduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, bu tür kursların her zaman için yararlı olduğunu ifade etti.


Daha sonra toplam iki kursta mezun olan 42 kursiyer sertifika verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.