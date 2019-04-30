Karabiga Giyim Kursu'nun sergisi açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurs sonunda giyim sergisi beğeniye sunuldu.

Karabiga Düğün Salonu'na açılan giyim kursunun açılış kurdelesi Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İlçe milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Liman Başkanı Mahmut Mumcu tarafından kesilerek, serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Bu kursun açılmasında emeği geçenlere ve kursa katılanları kutluyorum, gerçekten çok güzel giyimlerden oluşan bir sergi oluştu” dedi.

Kursun çok güzel bulduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, bu tür kursların her zaman için yararlı olduğunu ifade etti.

Daha sonra toplam iki kursta mezun olan 42 kursiyer sertifika verildi.