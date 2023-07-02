Karabiga'da 39'uncu Priapos Deniz Festivali coşkusu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde bu yıl 39'uncusu düzenlenen Priapos Deniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yüzme yarışları ve yağlı direk yarışmasında eğlence dolu dakikalar yaşandı.

39'uncu Karabiga Priapos Deniz Festivali'ne, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festival açılış konuşmalarıyla devam etti. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Karabiga'mızda geleneksel olarak düzenlenen bu festivalimizi yarışmalarımızdan sonra finalde yağlı direk yarışması sonrasında da akşam konserle taçlandıracağız” dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, “Bugün Karabiga'ya yakışır bir havada, Karabiga'ya yakışır bir kalabalıkla festivalimizin bir kısmını tamamlayacağız. Akşam da konserle tamamlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. Karabiga Limanı'ndaki Balıkçı Barınağı'nda ilk olarak yüzme yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ardından ise yağlı direk yarışması düzenlendi. Yağlı direk yarışmasında yarışmacılar direğin ucundaki Türk bayrağını almak için kıyasıya mücadele etti. Yağlı direk yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada eğlenceli dakikalar yaşandı. Yağlı direk yarışmasında direğin ucundaki Türk bayrağını alan yarışmacıya ödülü takdim edildi.

Gün boyu çeşitli etkinliklerle devam eden 39'uncu Karabiga Priapos Deniz Festivali akşam ise Liman sahasında Popstar Alpay, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Aydın Kaya ve Zakkum konseri ile son bulacak.